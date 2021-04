Vlahovic è l’identikit perfetto per il Milan ma Commisso spara, per lasciarlo partire vuole 40 milioni

Il Milan sta già programmando il mercato estivo per rinforzare l’attacco. L’identikit tracciato dal club porta al nome di Dusan Vlahovic della Fiorentina, cresciuto notevolmente in questi mesi e diventato col tempo un giocatore decisivo in zona gol. Sulla punta serba c’è anche la Roma. Per il Milan non sarà facile, nel frattempo la Fiorentina ha ricevuto manifestazioni d’interesse sia da club italiani che stranieri, in Premier. Vlahovic è un estimatore di Ibrahimovic, la possibilità in futuro di allenarsi e giocare con Ibra potrebbe essere uno stimolo in più. Il problema è sempre il costo. Commisso, ad ora, chiede già di 40 milioni. Lo riporta il Corriere dello Sport.

