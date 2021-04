Contatti costanti, ma da Sarri richieste che solo Commisso può accettare. Pradè risente Juric. De Zerbi alternativa

La notizia è che se la Fiorentina lo volesse davvero, il prossimo anno Maurizio Sarri diventerebbe il nuovo allenatore viola. Si perchè i contatti iniziati lo scorso ottobre non si sono mai interrotti ma dal tecnico ex Juventus e Napoli le richieste sono state nette e decise. Rivoluzione tecnica e piena autonomia decisionale.

Pochi giocatori da tenere, tanti da vendere. Tante operazioni in entrata e in uscita che porterebbero un movimento economico non da poco. Questa decisione può prenderla solo Commisso. Non Pradè, non Joe Barone. Solamente il patron della Fiorentina deve decidere quanti soldi spostare nel prossimo mercato.

Alternative? Le grandi due alternative sono Juric e De Zerbi. Ogni scelta ha delle particolarità, con De Zerbi scegli un calcio basato sul possesso palla e sullo spettacolo, con Juric un calcio fatto di intensità. Con il tecnico del Verona i rapporti sono ripresi nell’ultimo mese, dopo il bidone dello scorso agosto che Juric non ha preso particolarmente bene, questo strappo adesso è stato ricucito.

Insomma, mancano 5/6 punti alla salvezza (la quota quest’anno è 35/36 punti) ma in casa Fiorentina si pensa già, giustamente, a programmare il futuro. Questo accade per la prima volta con la nuova proprietà dopo che la scorso stagione non è stato possibile farlo per via della pandemia e la fine del campionato nel mese di agosto.

Flavio Ognissanti

