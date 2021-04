Malcuit e Biraghi le frecce esterne di Iachini: si candidano come titolari per l’Atalanta

Malcuit e Biraghi sulle fasce. Sono gli esterni più “di corsa” in gruppo e per entrambi ieri sono arrivate le notizie attese e sperate: il francese, eliminato il guaio muscolare che l’ha costretto al forfait a Genova, è a tutti gli effetti in gruppo e si candida per un posto sulla fascia destra; l’esterno sinistro è risultato negativo anche al tampone effettuato ieri mattina e come Malcuit adesso “chiede” nuovamente una maglia dal primo minuto. Lo riporta il Corriere dello Sport.

