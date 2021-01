Di Marzio, Fiorentina, resiste la tentazione Malcuit del Napoli: potrebbe essere il rinforzo per la difesa

Per completare la rosa della Fiorentina manca principalmente un terzino destro. La partenza di Lirola direzione Marsiglia ha lasciato un buco nella squadra viola che al momento può contare solamente su Venuti e Caceres per quel ruolo. Con Conti andato al Parma e Odriozola difficile da raggiungere, resiste la tentazione Malcuit del Napoli. Il francese, anche lui corteggiato dal Parma prima dell’ufficialità di Conti, potrebbe essere un rinforzo per Prandelli per la difesa, dopo l’arrivo in attacco di Kokorin. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

