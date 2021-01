Di Marzio, Gomez accetta il Siviglia. Offerti 7 milioni all’Atalanta, si può chiudere nelle prossime ore

La vicenda Papu Gomez e l’Atalanta sembra essere vicina alla sua conclusione.

Stando a quanto raccolto dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, si fanno sempre più fitti i dialoghi tra l’Atalanta e il Siviglia per il Papu Gomez, tanto che l’operazione potrebbe chiudersi anche stanotte o domattina.

L’offerta attuale del club spagnolo è di 5/6 milioni di euro più 1/2 di bonus, ma l’Atalanta, come più volte abbiamo riportato negli scorsi giorni, ne chiede almeno 10 per lasciare partire il Papu. Il Siviglia, però dal canto suo, spera in uno sconto da parte del club di Percassi per chiudere la trattativa.

L’accordo tra i due club, quindi, non è stato ancora trovato, ma l’obiettivo comune è quello di riuscire a colmare le distanze economiche per giungere alla conclusione di questa operazione, anticipando così le avance da parte dell’Herta Berlino.

