Mercato Fiorentina, uno tra Malcuit e Conti per il post-Lirola: tanti dubbi sulla loro condizione fisica

Ormai è pratica chiusa quella riguardante la cessione del terzino spagnolo Pol Lirola in direzione Marsiglia, che quindi lascerà la Fiorentina.

Una trattativa molto ambigua, soprattutto per il giocatore coinvolto ma anche per le spese e le speranze che la società gigliata aveva riposto nel terzino destro ex Sassuolo; un’operazione di cui si fatica a comprendere l’utilità, a meno che non sia stata fatta una decisione per volontà del giocatore stesso per trovare una soluzione che gli potesse garantire maggiore spazio.

Proprio Prandelli lo aveva indicato come uno dei migliori giovani in rosa, etichettandolo come terzino dalle buone progressioni ma carente di continuità durante la partita; i margini di crescita sono molto ampi, ed è proprio questo quello che fa riflettere della cessione di un giocatore come lo spagnolo, un giovane da cui ci si aspettava molto, e sul quale bisognava adoperare un tipo di gestione assai diversa. Fatto sta che una decisione sembra esser stata presa ed ora la Fiorentina è al lavoro per trovare un sostituto che non abbia pretese di minutaggio e che possa tranquillamente alternarsi ai suoi compagni di reparto.

Per la fascia destra la Fiorentina sta valutando Andrea Conti e Kevin Malcuit, rispettivamente terzini di Milan e Napoli; giocatori dotati di ottime qualità individuali ma spesso e volentieri frenati da pesanti problemi fisici.

Andrea Conti arrivò al Milan dall’Atalanta, dove aveva dimostrato di essere uno dei migliori terzini del campionato italiano. A Milano però viene perseguitato da molti infortuni che non gli permetteranno di imporsi nell’undici titolare. L’operazione che porta a Conti è assai rischiosa, anche se con la giusta dose di fortuna potrebbe rivelarsi un colpo utile: il valore del suo cartellino si aggira tra i 7 e i 10 milioni di euro, sicuramente una somma non da poco per un giocatore così anonimo.

Kevin Malcuit invece sembra essere il nome più quotato per il post-Lirola: la Fiorentina sembra intenzionata a offrire un prestito con diritto di riscatto al Napoli per accogliere il francese; la sua storia è simile a quella di Conti, un giocatore che aveva dimostrato di valere un top club ma puntualmente colpito da infortuni una volta firmato il contratto.

Due operazioni diverse, che non riguardano solamente le tantissime incognite sul loro status fisico, ma che vengono colmate da possibili problemi legati a ingaggio e costo del cartellino; sembra invece essere totalmente sfumata la trattativa che porta a Bryan Reynolds, terzino del Dallas FC, sul quale la Juventus sta concludendo l’operazione di mercato che poi lo vedrebbe in prestito fino a giugno al Benevento.

