Malcuit: “Troverò la condizione fisica. Sapevo della Fiorentina, Eysseric e Callejon amici per me”

Kevin Malcuit è il neo acquisto della Fiorentina, ecco le parole della sua conferenza stampa di presentazione:

“Penso ai terapeuti che mi possono seguire. A Firenze recupererò, troverò la mia prestanza fisica. Sono un laterale destro, ho dello al mister che sono a sua completa disposizione.

Quando sono iniziati i contatti con la Fiorentina?

E’ stato un mercato un po’ bizzarro. Sapevo già che la Fiorentina mi seguiva, quando il contatto è arrivato non ci ho pensato due volte. Sono fiero di portare questa maglia.

Che cosa ti ha detto Prandelli? Che cosa ti chiede?

Già lo scambio che abbiamo avuto prima che arrivassi a Firenze mi è piaciuto, mi ha detto che aveva fiducia in me, che sulla fascia devo dare il 100% ed è quello che il giocatore si vuole sentir dire.

Il tuo futuro si deciderà a giugno. Quanto vuoi dimostrare?

Io penso che sia troppo presto per parlare di giugno, voglio concentrarmi su questi quattro mesi. Voglio concentrarmi per far bene.

Il 2020 è stato un anno difficile per tutti, per te particolarmente. Visto che Firenze è la piazza del tuo rilancio, dal punto di vista umano come l’hai vissuto?

Si effettivamente è stato un anno difficile, quando c’è di mezzo il crociato, è un punto delicato ma c’è anche l’aspetto mentale, cerco di progredire proprio a partire da questo punto. Sono ottimista alla fine andrà tutto bene.

(Domanda Labaro Viola) Che atmosfera hai trovato nello spogliatoio? Conoscevi già qualcuno?

Direi buona, ottima accoglienza proprio a partire da questo speriamo di fare una stagione migliori. Sono ottimista quindi parto da qui.

Quanto ti fa piacere trovare Eysseric? E la tua fidanzata?

Felice di ritrovare quelli con cui ho già giocato, come Callejon. Prima di venire ho chiamato Callejon, mi ha detto cosa aspettarmi, tutte cose positive sui giocatori, sulla città e sui tifosi.

Quanto ti senti migliorato?

Come dici tu sono già tre anni che sono in Italia, conosco il campionato italiano, questo è un punto a favore per un giocatore. Quando si incontrano grandi coach si è obbligati a migliorare, io sento di averlo fatto.”

