Secondo quanto riportato Il Mattino, l’ex difensore della Fiorentina Kevin Malcuit nonostante le ultime due stagioni non troppo positive pare che il nuovo tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, voglia comunque mantenerlo in rosa come alternativa a destra di Giovanni Di Lorenzo, titolare inamovibile dei partenopei.

