Repubblica, Biraghi la certezza sulla sinistra. A destra? Malcuit prova a scalzare Venuti e Caceres

Sulla sinistra c’è solo un candidato per la maglia da titolare: Cristiano Biraghi. Quando Biraghi ha saltato la sua unica gara quella con il Bologna, Prandelli ha preferito schierare Caceres a destra e Venuti a sinistra. Ha trovato in Biraghi la sicurezza a sinistra. Nell’ultima gara contro lo Spezia dai piedi di Biraghi sono nate le azioni che hanno portato ai primi due gol della Fiorentina. Per un Biraghi sicuro del su posto a sinistra, ecco che sulla destra non sempre c’è certezza. Venuti, Caceres e Malcuit. I tre giocatori completamente diversi per caratteristiche e della duttilità. Rispetto a Venuti e Caceres, Malcuit è più abile nel dribbling. Potrebbe essere molto utile specialmente a gara in corso. Lo riporta Repubblica.

LEGGI ANCHE, CORRIERE FIORENTINO, FIORENTINA IN PRESSING SU SARRI MA OCCHIO AL NAPOLI, DE LAURENTIIS CI PROVA