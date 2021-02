Corriere dello Sport, Fiorentina, secondo giorno libero: Malcuit lavora invece al centro sportivo

Questo è il secondo giorno libero per i giocatori in casa Fiorentina. La squadra infatti si ritroverà domani al centro sportivo Davide Astori per iniziare a preparare la sfida contro la Sampdoria. Non tutto il gruppo però è a riposo, visto che ieri Kevin Malcuit si è allenato da solo al centro sportivo. Vuole ritrovare nel minor tempo possibile la miglior condizione. Castrovilli rientra, Amrabat non ci sarà. Lo scrive il Corriere dello Sport.

