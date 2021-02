Corriere dello Sport, Dragowski, quante offerte in arrivo: ora la Fiorentina alza il muro

Bartlomiej Dragowski ha fatto ricredere tutti. Nel corso della stagione della Fiorentina infatti il polacco più volte è stato eletto come migliore in campo. Sfida contro il Cagliari, due grandi parate più parò il calcio di rigore. Anche contro l’Inter ha salvato i viola da un passivo sicuramente peggiore. Domenica contro la Sampdoria, Dragowski vuole il riscatto, la Fiorentina dovrà cercare di imitare il suo portiere, alzando anche il muro visto che in estate tanti club cercheranno di portarlo via visto che ad ora è uno dei migliori nel suo ruolo. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.

