Repubblica, Fiorentina alla ricerca del gol perduto: Kokorin ora serve il tuo aiuto, Vlahovic non basta

La strada per la salvezza è ancora lunga e la Fiorentina per arrivarci il prima possibile deve cambiare passo. E magari sperare anche nell’aiuto di Kokorin che proprio contro l’Inter ha esordito in Serie A. Fino a questo momento il reparto offensivo non è riuscito a dare un grande contributo e le difficoltà non mancano. I viola in 21 giornate hanno segnato altrettanti gol. E sono il penultimo attacco della Serie A. Peggio ha fatto solo il Parma. Vlahovic ha realizzato 7 reti. Kouamé e Ribery un gol a testa. Nessun centro per Callejon, che tra l’altro ha avuto poco spazio. Proprio per questo diventa fondamentale l’inserimento di Kokorin. L’attaccante russo non è un bomber ma ha le caratteristiche per poter fare la seconda punta e aiutare sopratutto Vlahovic. Lo riporta Repubblica.

