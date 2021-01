CorSport, Malcuit, affare in chiusura: c’è il sì del calciatore, arriva in prestito con diritto di riscatto

Malcuit arriverà alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto: Napoli e Fiorentina sono al lavoro per trovare l’accordo su queste basi con un passaggio immediato “indolore” e una ridiscussione dei termini economici tra quattro mesi al termine della stagione, anche e soprattutto valutando il rendimento di questa seconda parte in viola. L’accelerazione come ricordato nelle ultime ore dopo aver preso in esame altre soluzioni più difficoltose.

Così, la Fiorentina ha deciso di puntare dritta su Malcuit e tra domenica e ieri ha messo insieme i termini di una trattativa veloce e meno complicata che si attende venga finalizzata e ufficializzata nelle prossime ore mandando ad incastro gli ultimi dettagli: Pradè e Giuntoli continuano ad essere in stretto contatto per individuare un punto d’arrivo gradito ad entrambi i club.

Di sicuro c’è già il via libera da parte del calciatore che vede nella Fiorentina una possibilità concreta di ritagliarsi uno spazino come in questa stagione non è accaduto al Napoli. Oggi un nuovo contatto tra i dirigenti delle due società per definire il trasferimento dell’esterno francese a Firenze in tempi brevi, forse nel giro di 24 ore se non interverranno ostacoli. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, SKY SPORT, CHRISTIAN KOUAMÈ CHIEDE NUOVAMENTE LA CESSIONE: LA FIORENTINA FA MURO