Fratello Malcuit: “Fiorentina? Ha saputo dell’interesse due settimane fa. Convinto dal progetto”

Oggi in esclusiva per Labaroviola.com abbiamo avuto il piacere di intervistare Samir Malcuit, fratello di Kevin, neo acquisto (in prestito) della Fiorentina.

Quando ha saputo Kevin dell’interesse della Fiorentina? Che cosa l’ha convinto a trasferirsi?

“Ha saputo dell’interesse della Fiorentina quando l’Olympique Marsiglia si è interessata a Lirola, circa due settimane fa. Ciò che lo ha convinto a venire a Firenze è stato il progetto del club, era molto importante per lui andare in una squadra ambiziosa. Sa che il club non è al suo posto oggi. Inoltre Callejon ed Eysseric gli hanno parlato bene della Viola”.

Felice di questa opportunità?

“È molto felice e non vede l’ora di giocare”.

Tuo fratello è reduce da un brutto infortunio al crociato e al menisco. Ora quali sono le sue condizioni fisiche?

“La sua condizione è ottima. Dopo il suo infortunio ha lavorato molto e recentemente è arrivato primo nei test fisici a Napoli sia in VMA, velocità e allenamento con i pesi. Gli manca solo un po’ di ritmo”.

Kevin è arrivato a Firenze in prestito secco dal Napoli, qual è il suo obiettivo in questi sei mesi in viola?

“Il suo obiettivo è quello di tornare in campo, dimostrare che è ancora il Kevin che tutti conosciamo e ovviamente divertirsi. È un ragazzo molto ambizioso”.

Puoi raccontarci qualcosa che ti ha detto di questi suoi primi giorni in maglia viola? Impressioni?

“È molto contento dell’accoglienza ricevuta dallo staff, dall’allenatore e dai giocatori. Ha sentito che la squadra ha un grande potenziale e vuole aiutarla a salire in classifica. È ben integrato e vuole pienamente approfittare di questa sua avventura con la Viola”.

Lisa Grelloni

