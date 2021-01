CorSport, Malcuit prenderà la numero 25 di Chiesa. Arriva in prestito secco, a fine stagione poi…

Malcuit ieri mattina ha svolto le visite mediche in città dalle 9 alle 12. La presentazione ufficiale nei prossimi giorni. Per quanto riguarda la maglia prenderà la numero 25 lasciata libera da Federico Chiesa la scorsa estate. Il terzino destro arriva in prestito secco per 6 mesi con una serie di bonus al raggiungimento di alcuni obiettivi. Poi magari la Fiorentina al termine della stagione potrà sedersi al tavolo con il Napoli per confermarlo per il futuro, ma adesso non si possono anticipare i tempi. Lo riporta il Corriere dello Sport.

