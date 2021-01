Pezzella: “Futuro? Non dipende solo da me, vedremo. In Serie A per vincere devi dare il 120%”

Il capitano della Fiorentina, German Pezzella ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport, ecco alcuni passaggi interessanti:

German Pezzella, da capitano crede che la Fiorentina sia ormai fuori dalla lotta per la salvezza?

“La vittoria sul Crotone è stata importante per vari motivi: è arrivata dopo il 6-0 di Napoli e ci permette di presentarci a Torino con 7 punti in più rispetto ai granata terzultimi. Guai però ad abbassare la guardia”.

Per la figuraccia rimediata al Maradona solo il direttore sportivo Pradè e il tecnico Prandelli hanno chiesto scusa. Perchè lei o i suoi compagni non lo avete fatto?

“Io preferisco parlare poco sui social e sempre con i fatti. C’è chi crede che basti postare messaggi, invece io e il gruppo ci siamo parlati e concentrati subito sulla gara con il Crotone, decisi a reagire e fare bene: per me è stato il miglior modo per chiedere scusa”.

Il fatto che il suo contratto scadrà nel 2022 alimenta però certe voci.

“Lo so, è il mondo del calcio… Ma la verità è che per come sono fatto io e in più essendo il capitano, l’interesse personale viene sempre dopo, ora più che mai conta solo la squadra. Certi discorsi li affronteremo più avanti, a fine stagione, prima della fine vedremo. Ora bisogna avere rispetto per la maglia, compagni e tifosi”.

Lei si vede capitano della Fiorentina, anche in futuro?

“Non dipende solo da me, posso ribadire di essere felice e orgoglioso di indossare questa fascia e lo farò sempre con il massimo impegno e dando l’esempio migliore”.

Le aspettative all’inizio erano altre per la Fiorentina come per il Torino.

“Io e i miei compagni avremmo voluto da subito portare la squadra in alto ma la situazione ci ha imposto di calarci nella realtà. Ora dobbiamo fare un passo alla volta, piedi per terra e trovare continuità. Per vincere in A non basta dare in ogni gara il 100% serve il 120%”.

