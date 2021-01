Tuttosport, Malcuit e Kokorin nel mirino c’è l’Inter. Commisso stasera sarà in tribuna

Niente Torino per Kokorin e Malcuit i due neo acquisti viola, come già si sapeva, non sono saliti in treno con i compagni ma sono rimasti a Firenze ad allenarsi per raggiugnere la condizione migliore in vista di una possibile convocazione per la prossima sfida con l’Inter il 5 febbraio al Franchi. Stasera dunque davanti a Rocco Commisso che sarà in tribuna il tecnico si affiderà ai soliti noti. Lo scrive Tuttosport oggi in edicola.

