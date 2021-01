TMW, Malcuit alla Fiorentina in prestito gratuito con diritto di riscatto: domani visite mediche a Firenze

L’ultimo dettaglio nella trattativa tra Napoli e Fiorentina per Kevin Malcuit è stato risolto. Il giocatore arriverà in prestito gratuito con diritto di riscatto e oggi saluterà i compagni azzurri in vista delle visite mediche con i viola che sono state fissate per domani mattina a Firenze. Lo riporta TMW.

