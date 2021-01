Pedullà, Malcuit alla Fiorentina, trattativa chiusa ieri: non arriverà in prestito con diritto di riscatto né secco

Kevin Malcuit alla Fiorentina: tutto fatto da ieri, al punto che il terzino sta svuotando gli armadietti per prepararsi alle visite mediche (come già anticipato) e poi raggiungere Firenze. Una trattativa completata ieri, ma avviatasi a sorpresa il 5 gennaio. Non sarà un prestito con diritto di riscatto ma neanche un prestito secco, sono stati inseriti dei bonus a favore del Napoli. Il via libera da ieri per programmare le visite che possono slittare di qualche ora, ma intanto Malcuit si prepara a lasciare la sua attuale città ancora per poche ore. Lo riporta Alfredo Pedullà.

