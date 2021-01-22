Cutrone lascierà ancora il Wolverhampton che si rinforza con Willian José
Cutrone è in uscita. Non gioca nemmeno in Inghilterra.
A cura di Redazione Labaroviola
22 gennaio 2021 15:41
Secondo quanto riporato dal giornalista di Sky, Fabrizio Romano, l'attaccante Willian José della Real Sociedad si trasferirà al Wolverhampton in Inghilterra. Accordo raggiunto con la formula del prestito con opzione di riscatto vicino ai 20 milionmi di euro. Dunque Patrick Cutrone con ogni probabilità lascerà ancora i Wolves. Al momento su di lui si profila l’interesse del Parma.
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