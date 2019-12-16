A gennaio la Fiorentina cambia l'attacco: da Kalinic a Berardi tutti i nomi sul taccuino di Pradè

A gennaio la Fiorentina è pronta a tornare forte sul mercato. Il reparto da modificare? L'attacco. La Roma è pronta a trattare per Nikola Kalinic occhio però anche a Simone Zaza, il Torino vuole o una...

A gennaio la Fiorentina è pronta a tornare forte sul mercato. Il reparto da modificare? L'attacco. La Roma è pronta a trattare per Nikola Kalinic occhio però anche a Simone Zaza, il Torino vuole o una cessione a titolo definitivo oppure un prestito di 6 mesi più obbligo di riscatto. Il Wolverhampton non lascia andare Cutrone per meno di 15 milioni. Sull'esterno occhio a Matteo Politano dell'Inter e a Domenico Berardi del Sassuolo. Lo riporta La Nazione.