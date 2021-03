Nazione, Kouame, Wolves pronti ad offrire 18 milioni. Orsolini può essere il suo sostituto

C’è mercato per Christian Kouame, da più di due mesi fa infatti, ci sarebbe un club inglese disposto a spendere circa 18 milioni di euro per l’ivoriano. Di chi si tratta? Del Wolverhampton. Per sostituire l’ex Genoa, sembra che la Fiorentina stia pensando a Riccardo Orsolini, esterno in uscita dal Bologna. La Viola lo segue da diverso tempo, potrebbe arrivare per 15 milioni. Lo riporta La Nazione oggi in edicola.

LEGGI ANCHE, RIBERY-IACHINI A FIRENZE TORNA LA COPPIA DI FERRO: UNA GUIDA IN CAMPO ED UNA FUORI PER LA SALVEZZA