Secondo quanto riporta Sky Sport, siamo al momento di svolta nella trattativa per portare Patrick Cutrone alla Fiorentina. Dopo le lievi frenate degli scorsi giorni, la trattativa tra il club viola e il Wolverhampton è arrivata alla stretta finale. L’attaccante cresciuto nel Milan è pronto quindi a tornare in Italia dopo cinque mesi in Premier League, con 2 reti in 12 partite giocate con i Wolves. Proprio il club inglese, con le sue richieste su modalità e tempistiche di pagamento, aveva rallentato l’operazione per il trasferimento dell’attaccante classe 1998, pagato 18 milioni di euro in estate al Milan. Dubbi superati, con Cutrone che ora è pronto a riabbracciare la Serie A e rinforzare l’attacco di Beppe Iachini, dove sin qui Pedro e Vlahovic non hanno offerto il rendimento atteso nella casella di centravanti.