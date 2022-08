Dopo il flop anche ad Empoli Cutrone riparte dalla serie B. Ufficiale il passaggio al Como

Non è certamente il momento più roseo della carriera di Patrick Cutrone, che dopo non aver convinto neppure con la maglia dell’Empoli ha accettato di approdare nella serie cadetta, precisamente nel Como, che pare voglia fare sul serio dopo aver tesserato Fabregas qualche mese fa. Di seguito il comunicato ufficiale del club lombardo:

”Il Como 1907 è lieta di annunciare l’ingaggio dell’attaccante Patrick Cutrone dal Wolverhampton con un contratto triennale. Nato non lontano dallo stadio, è davvero entusiasta di questa nuova avventura: “Poter giocare e rappresentare il club della mia città è un vero onore. È qui che sono cresciuto, dove ho tirato i primi calci a un pallone, dove si trovano il mio cuore, la mia famiglia e i miei amici. Poter tornare a Como come calciatore è una delle gioie più grandi. Per questo la trattativa è stata breve, appena ho sentito dell’interessamento del Como non ho avuto dubbi: era il trasferimento giusto. Naturalmente ho seguito il percorso del club e conosco già molti membri della squadra. La Serie B è un campionato molto difficile, ma sono convinto che potremo dire la nostra. Affronteremo partita per partita, ma sono convinto che faremo un buon campionato”.

