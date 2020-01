di Lisa Grelloni

Patrick Cutrone è sempre più vicino all’arrivo a Firenze, è lui la prima scelta del ds gigliato Pradè e del mister Iachini per provare a far uscire con i suoi gol i viola da questa crisi nel quale sono caduti. Fiorentina e Wolverhampton, club titolare del suo cartellino stanno limando gli ultimi dettagli sull’accordo. Andiamo ora a dare uno sguardo ad alcuni dati statistici di questa prima parte di stagione in Premier dell’ex attaccante del Milan. Nel campionato inglese Cutrone ha giocato 307 minuti quindi l’equivalente di circa tre partite e mezza. I gol realizzati? Due, entrambi da subentrato, il primo è arrivato all’85’ contro il Chelsea mentre il secondo all’86’ contro il West Ham. In media quindi il giovane attaccante dell’Italia U21 ha siglato una rete ogni 153 minuti circa. In stagione le partite che ha giocato da titolare sono soltanto tre, mentre in sette gare non è mai stato fatto entrare in campo. Contro il Liverpool nell’ultima partita disputata dai Wolves, probabilmente visto le sirene di mercato per lui, non è stato nemmeno convocato dal mister Nuno Espìrito Santo. Cutrone e la Fiorentina, un futuro insieme sempre più reale, sarà Firenze la giusta piazza per bissare l’ottima stagione disputata in Italia con la maglia del Milan dal centravanti classe ’98? Troverà qui continuità nei minuti e nei gol?