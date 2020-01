Patrick Cutrone è la prima scelta per l’attacco viola. Cutrone è stato escluso dall’allenatore dei Wolves anche per la partita di FA Cup, è così di fatto un separato in casa, l’attaccante è quindi in partenza. Sembra che lui abbia già dato l’ok al trasferimento alla Fiorentina, esso si potrebbe concretizzare presto in prestito (circa 2 milioni) più diritto di riscatto a 15. A riportarlo è La Nazione.