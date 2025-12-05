Dall’Inghilterra riportano: “La Fiorentina è interessata a Fer Lopez, giocatore spagnolo offensivo del Wolverhampton”

La Fiorentina, secondo quanto riportato dall’Inghilterra con Caughtoffside, sembra cercare un giocatore offensivo capace di giocare sulla trequarti ed il prescelto sarebbe Fer Lopez del Wolverhampton arrivato in estate per 25 milioni dal Celta Vigo, ma che non ha ancora rispettato le attese visto che ha giocato pochissimo in Premier League con solo 5 presenze fatte.

Gli inglesi che condividono con i viola il fatto di non aver mai vinto e di essere ultimi in classifica e potrebbero cedere in prestito lo spagnolo proprio a gennaio con la Fiorentina interessata, ma anche il Celta Vigo che lo aveva dato via in estate e lo stesso Atletico Madrid.