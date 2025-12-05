5 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:08

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Dall’Inghilterra riportano: “La Fiorentina è interessata a Fer Lopez, giocatore spagnolo offensivo del Wolverhampton”

Calciomercato

Dall’Inghilterra riportano: “La Fiorentina è interessata a Fer Lopez, giocatore spagnolo offensivo del Wolverhampton”

Mirko Carmignani

5 Dicembre · 13:34

Aggiornamento: 5 Dicembre 2025 · 13:34

TAG:

#FiorentinaAtletico MadridCelta VigoFer LopezWolverhampton

Condividi:

di

Il giocatore spagnolo del club inglese potrebbe arrivare a gennaio alla Fiorentina visto che in Premier non gioca

La Fiorentina, secondo quanto riportato dall’Inghilterra con Caughtoffside, sembra cercare un giocatore offensivo capace di giocare sulla trequarti ed il prescelto sarebbe Fer Lopez del Wolverhampton arrivato in estate per 25 milioni dal Celta Vigo, ma che non ha ancora rispettato le attese visto che ha giocato pochissimo in Premier League con solo 5 presenze fatte.

Gli inglesi che condividono con i viola il fatto di non aver mai vinto e di essere ultimi in classifica e potrebbero cedere in prestito lo spagnolo proprio a gennaio con la Fiorentina interessata, ma anche il Celta Vigo che lo aveva dato via in estate e lo stesso Atletico Madrid.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio