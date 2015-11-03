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Notizie Fer Lopez Fiorentina
Dall'Inghilterra riportano: "La Fiorentina è interessata a Fer Lopez, giocatore spagnolo offensivo del Wolverhampton"
05 dicembre 2025 13:34
Nazione non ha dubbi: "La Fiorentina piomba su Fer Lopez, è in uscita dal Celta Vigo"
20 aprile 2025 09:46
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