Gazzetta, per Cutrone in viola si chiuderà in settimana. Prestito con o senza obbligo di riscatto?

Cutrone è il nome giusto sul quale fondare il futuro della Fiorentina, l’operazione per l’attaccante del Wolverhampton si chiuderà questa settimana. La possibile formula è prestito con o senza obbligo di riscatto. Se il costo non supera i 15 milioni la dirigenza viola potrebbe accettare anche l’obbligo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.