7 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:24

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.04.2025, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Moretto: “Palladino potrebbe andare al Wolverhampton dopo essere stato avvicinato alla Fiorentina per il post Pioli”

Mirko Carmignani

7 Novembre · 13:16

Aggiornamento: 7 Novembre 2025 · 13:16

TAG:

PalladinoThiago MottatudorWolverhampton

di

L'ex tecnico di Fiorentina e Monza potrebbe diventare il nuovo allenatore del club inglese dopo l'esonero di Pereira

Come riportato da Matteo Moretto sul profilo di Fabrizio Romano di Youtube, l’ex tecnico viola Raffaele Palladino potrebbe ripartire dalla Premier League con il Wolverhampton che ha appena esonerato l’allenatore Vitor Pereira dopo un pessimo avvio di stagione. Palladino era stato avvicinato anche a un ritorno sulla panchina gigliata prima di scegliere Vanoli, ma ora potrebbe accettare una proposta estera con anche altri nomi provenienti dal nostro campionato che potrebbero essere in lizza come l’ex Juventus Igor Tudor e Thiago Motta rimasto fermo dopo l’esonero di marzo dai bianconeri.

