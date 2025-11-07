Moretto: “Palladino potrebbe andare al Wolverhampton dopo essere stato avvicinato alla Fiorentina per il post Pioli”

Come riportato da Matteo Moretto sul profilo di Fabrizio Romano di Youtube, l’ex tecnico viola Raffaele Palladino potrebbe ripartire dalla Premier League con il Wolverhampton che ha appena esonerato l’allenatore Vitor Pereira dopo un pessimo avvio di stagione. Palladino era stato avvicinato anche a un ritorno sulla panchina gigliata prima di scegliere Vanoli, ma ora potrebbe accettare una proposta estera con anche altri nomi provenienti dal nostro campionato che potrebbero essere in lizza come l’ex Juventus Igor Tudor e Thiago Motta rimasto fermo dopo l’esonero di marzo dai bianconeri.