Ag. Cutrone: “La Fiorentina ha l’obbligo di riscatto se gioca altre 15 partite da titolare”

Giovanni Branchini, agente di allenatori come Guardiola e Allegri oltre che dell’attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone, ha parlato così dell’attaccante viola e non solo ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

“Chiesa è nato nella Fiorentina ma le dinamiche del mercato spesso ti porta a fare determinate scelte. La Fiorentina oggi è una squadra molto forte e sono convinto che possa fare davvero bene. Questa squadra deve solo trovare degli equilibri ma è molto interessante. Per quanto riguarda Patrick non ho capito bene cosa sia successo. Ha avuto poca simpatia da parte dell’ambiente. Vlahovic e Cutrone possono giocare insieme e fare belle cose. Mi piacciono tutti gli attaccanti viola non solo Patrick. Bisogna dare pari possibilità a tutti creando un’intesa tra i giocatori. Abbiamo fatto di tutto per portare Cutrone a Firenze e lui è molto contento di essere qua. Lui si aspetta di avere le stesse possibilità degli altri attaccanti. Non entra mai con il muso anzi dimostra sempre tanta grinta. Non dimentichiamoci che Cutrone ha appena 22 anni. La trattativa per lui è stata molto difficile perche il Wolverhampton voleva avere la possibilità di riacquistare il ragazzo. Perché scatti l’obbligo di riscatto Cutrone deve giocare 26 partite da titolare e ne ha già giocate 11”. Lo riporta Tuttomercatoweb.

