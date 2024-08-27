Nazione: "Ikoné via? La Fiorentina spera di chiudere con i Wolves in prestito con obbligo a 12 milioni"

La Fiorentina spera di piazzare i suoi esuberi

Partendo da Ikonè, non convocato con il Venezia per motivi di mercato, che sta trattando il suo passaggio al Wolverhampton. Il club viola spera di chiudere con un prestito con obbligo fissato a 12 milioni. Intanto, anche Brekalo e Infantino sono finiti sul mercato. Il primo piaceva all'Empoli, ma l'ingaggio sembra frenare la trattativa con Corsi, mentre Infantino potrebbe avere mercato in Serie B. Lo scrive La Nazione.