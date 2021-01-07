Cutrone saluta la Fiorentina: "Grazie tifosi viola, Firenze mi è piaciuta subito. Non dimenticherò mai questo anno"
Cutrone non è più un giocatore della Fiorentina. La società viola ha interrotto con 6 mesi di anticipo il prestito con il club inglese
A cura di Redazione Labaroviola
07 gennaio 2021 14:13
Patrick Cutrone non è più un giocatore della Fiorentina, il calciatore classe 98 è tornato anticipatamente nel club inglese del Wolverhampton dopo il flop della sua esperienza con la maglia viola. L'attaccante ha voluto mandare attraverso Instagram, un messaggio di saluto ai tifosi viola
IL SIPARIETTO TRA CAPELLO E CHIESA SULLA FIORENTINA
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