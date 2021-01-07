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Cutrone saluta la Fiorentina: "Grazie tifosi viola, Firenze mi è piaciuta subito. Non dimenticherò mai questo anno"

Cutrone non è più un giocatore della Fiorentina. La società viola ha interrotto con 6 mesi di anticipo il prestito con il club inglese

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 gennaio 2021 14:13
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Cutrone saluta la Fiorentina: "Grazie tifosi viola, Firenze mi è piaciuta subito. Non dimenticherò mai questo anno"

Patrick Cutrone non è più un giocatore della Fiorentina, il calciatore classe 98 è tornato anticipatamente nel club inglese del Wolverhampton dopo il flop della sua esperienza con la maglia viola. L'attaccante ha voluto mandare attraverso Instagram, un messaggio di saluto ai tifosi viola

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