Capello: “Alla Fiorentina non lavoravi, alla Juventus lo fai” Chiesa risponde: “Qui chiedono di più”

Federico Chiesa ha parlato a Sky Sport dopo la doppietta contro il Milan, queste le sue parole e il siparietto con Fabio Capello che gli ha detto: “Alla Fiorentina non facevi questo lavoro, corri molto, cosa che non facevi alla Fiorentina. Alla Fiorentina non lavoravi cosi, alla juventus invece tocca lavorare”

La risposta di Chiesa: “Alla Juventus mi chiedono qualcosa in più, più che altro è la continuità di prestazione, rispetto all’anno scorso alternavo molto, quest’anno è proprio questo, che poi te la spiegano i senatori in squadra la continuità di prestazione, che anche se non fai gol devi giocare bene per la squadra, devi dare tutto ed è quello che poi ti fa arrivare a grandi livelli. E i gol sono frutto di questo”

