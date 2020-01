Patrick Cutrone alla Fiorentina, tutto confermato: sarà lui il nuovo attaccante di Iachini. Domenica scorsa vi avevamo dato il sì totale e convinto dell’attaccante ex Milan ai viola, martedì 7 vi avevamo annunciato la “no stop” con il Wolverhampton, a conferma che non ci sarebbero stati intoppi e neanche frenate. Ribadiamo la formula: prestito oneroso da circa 3 milioni, obbligo di riscatto a 15. Operazione ormai chiusa, al punto che lo stesso Cutrone è atteso a Firenze nelle prossime ore, forse già stasera, per visite e firma.

Alfredopedulla.com