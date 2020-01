CorSport, domani può arrivare la chiusura per Cutrone in viola. Pedro partirà in prestito in Europa

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport è vicino l’arrivo in viola di Patrick Cutrone, la chiusura potrebbe esserci già domani. Accordo sulla base di un prestito oneroso di 2 milioni più diritto di riscatto (per una cifra totale di 20 milioni). Contratto per lui fino al 2024. Pedro invece potrebbe essere ceduto mediante un prestito secco al Gremio anche se i viola preferirebbero farlo restare in Europa, Besiktas e Braga su di lui.