Cutrone è l’identikit perfetto della Fiorentina. Iachini spinge per averlo. Il giocatore vuole lasciare l’Inghilterra il prima possibile e scalpita per andare a Firenze. Il club di Commisso parallelamente sta davvero facendo di tutto per convincere il Wolverhampton a cedere la punta. I viola avrebbero Cutrone a titolo definitivo (magari puntando sul prestito con obbligo) e dal punto di vista economico l’accordo è molto vicino. Ma ci son dei dettagli da sistemare e la società inglese si sta rivelando avversario tosto perchè non vorrebbe lasciare del tutto il controllo del cartellino alla Fiorentina, mettendo così a dura prova la pazienza della Fiorentina e del calciatore. Situazione che si può sboccare da un momento all’altro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.