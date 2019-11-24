Mercato: Fonti inglesi spingono il centrocampista Dennis Praet alla Fiorentina già da Gennaio

Venerdì Barone e Pradè sono volati a Londra. Secondo fonti vicine al Leicester, l’obiettivo è Dennis Praet, ex centrocampista della Sampdoria, da gennaio, e con la prospettiva di poter essere un gioca...

Venerdì Barone e Pradè sono volati a Londra. Secondo fonti vicine al Leicester, l’obiettivo è Dennis Praet, ex centrocampista della Sampdoria, da gennaio, e con la prospettiva di poter essere un giocatore a titolo definitivo della Fiorentina, dalla prossima estate. In Inghilterra sostengono che i rapporti fra i due club sono eccellenti e che il poco impiego del giocatore in campionato, lo avrebbe spinto a parlare con la Samp con l’obiettivo di rientrare in Italia, magari per tentare una nuova avventura. Fu proprio Daniele Pradè a portarlo alla Sampdoria. Attenzione, comunque, anche a Haksabanovic del West Ham. Potrebbe interessare anche lui. A riportarlo è La Nazione.