Ljajic? No, la Fiorentina vuole Praet del Leicester, ecco le alternative. A gennaio due colpi

Ljajic? No, secondo quanto riportato dalla Repubblica non sarà il serbo ex Fiorentina il rinforzo a gennaio sebbene la società viola cerchi un giocatore proprio con quella qualità tecniche e caratteri...

Ljajic? No, secondo quanto riportato dalla Repubblica non sarà il serbo ex Fiorentina il rinforzo a gennaio sebbene la società viola cerchi un giocatore proprio con quella qualità tecniche e caratteristiche. La Fiorentina a gennaio vuole rinforzare il centrocampo con giocatori capaci di spaziare su più lati del campo, capaci di essere decisivi sia in fa di costruzione che in zona gol. Ci saranno due colpi nel mercato di riparazione. Per il centrocampo piace Praet, ex Samp che non sta giocando come avrebbe voluto al Leicester, così come Gaston Ramirez della Samp, e Hans Vanaken, poderoso centrocampista del Bruges con il vizio del gol.