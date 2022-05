Tuttosport, Leicester cerca acquirenti per Praet. Osserva la Fiorentina: servono 15 milioni

Il Leicester cerca acquirenti per Dennis Praet. Stando a quanto scritto da Tuttosport, il Torino sarebbe pronto a confermare Dennis Praet, ma con la formula del prestito aggiungendo eventualmente un obbligo di riscatto a determinate condizioni. I Foxes hanno preso tempo: servono 15 milioni ed un obbligo di riscatto per acquistare il cartellino del centrocampista belga. In Italia è la Fiorentina che si sta muovendo con una certa decisione dopo aver quasi perso Torreira.