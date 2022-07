Pradè smentisce: “Praet e Puig non interessano, siamo cinque in mediana più Castrovilli e Zurkowski”

Daniele Pradè ha parlato in conferenza anche del centrocampo dopo gli accostamenti di Puig e Praet alla Fiorentina. Queste le sue parole:

“Praet e Puig non ci interessano, non li abbiamo mai trattati. Praet non è un calciatore che cerchiamo. Siamo 5 a centrocampo, più Castrovilli e più Zurkowski che prima vogliamo vedere e capire cosa fare, ce lo chiedono tutti e vogliamo capire cosa fare con lui, in tanti lo vogliono. Vogliamo vederlo, siamo curiosi. Tutto ciò che facciamo e che stiamo facendo è condiviso al massimo con allenatore e proprietà”.

