Nazione, Praet pista complicata per la Fiorentina ma i suoi agenti hanno aperto al prestito con diritto di riscatto 

Più complesso il discorso per Dennis Praet. E’ un vecchio pallino di Pradé, ma su di lui resta forte il Torino che ha una corsia preferenziale con il Leicester (era in prestito dagli inglesi). Ma gli agenti del giocatore hanno anche aperto un canale con i viola per mandarlo a Firenze in prestito con riscatto favorevole. Lo scrive La Nazione.

