Per gennaio la Fiorentina mette nel mirino Praet del Leicester. La formula potrebbe essere...

Secondo quanto scrive La Repubblica la Fiorentina sta riflettendo ed accelerando per il mercato di gennaio. Ai viola manca la qualità soprattutto in mezzo al campo, la pista concreta sta diventando qu...

Secondo quanto scrive La Repubblica la Fiorentina sta riflettendo ed accelerando per il mercato di gennaio. Ai viola manca la qualità soprattutto in mezzo al campo, la pista concreta sta diventando quella che porta a Dennis Praet del Leicester. Attualmente non sta trovando spazio ed in vista dell'Europeo 2021 potrebbe voler maggiore continuità. Forse gli inglesi potrebbero aprire ad un prestito con diritto di riscatto.