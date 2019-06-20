I viola interessati a Praet. Buonissimi rapporti tra il calciatore e Pradè
Secondo quando riportato su La Nazione, i viola ma in particolar modo Pradè è interessato al centrocampista classe ‘94 Dennis Praet. La chiave per far andare in porto in tempi brevi un’eventuale tratt...
A cura di Redazione Labaroviola
20 giugno 2019 10:57
Secondo quando riportato su La Nazione, i viola ma in particolar modo Pradè è interessato al centrocampista classe ‘94 Dennis Praet. La chiave per far andare in porto in tempi brevi un’eventuale trattativa potrebbe essere il buonissimo rapporto tra il belga ed il d.s. che dopo averlo richiesto nella sua prima esperienza nella Fiorentina l’ha portato a Genova, sponda Sampdoria.