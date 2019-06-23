Un centrocampo viola interamente da costruire. Biglia e Praet gli altri due nomi sulla lista di Pradè e Montella
Secondo Tuttosport, altri due nomi papabili sulla lista di Pradè e del mister Montella per costruire il nuovo centrocampo viola sono quelli di Lucas Biglia e di Dennis Praet. Il primo sarebbe l'ideale...
A cura di Redazione Labaroviola
23 giugno 2019 11:48
Secondo Tuttosport, altri due nomi papabili sulla lista di Pradè e del mister Montella per costruire il nuovo centrocampo viola sono quelli di Lucas Biglia e di Dennis Praet. Il primo sarebbe l'ideale metronomo per il centrocampo nonostante l'età e l'alto ingaggio che percepisce, mentre il secondo ha un costo del cartellino sostanzioso ed una concorrenza inglese ed italiana da far spavento.