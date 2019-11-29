Praet del Leicester subito a gennaio. Prestito con diritto di riscatto?
Secondo quanto riporta La Nazione, per gennaio resta in piedi l'ipotesi Praet. Barone-Pradè sono in contatto con il Leicester, in estate i dirigenti viola hanno già lavorato con gli inglesi per l'oper...
A cura di Redazione Labaroviola
29 novembre 2019 12:14
Secondo quanto riporta La Nazione, per gennaio resta in piedi l'ipotesi Praet. Barone-Pradè sono in contatto con il Leicester, in estate i dirigenti viola hanno già lavorato con gli inglesi per l'operazione Ghezzal. La formula potrebbe essere prestito con diritto di riscatto.