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Praet del Leicester subito a gennaio. Prestito con diritto di riscatto?

Secondo quanto riporta La Nazione, per gennaio resta in piedi l'ipotesi Praet. Barone-Pradè sono in contatto con il Leicester, in estate i dirigenti viola hanno già lavorato con gli inglesi per l'oper...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 novembre 2019 12:14
Praet del Leicester subito a gennaio. Prestito con diritto di riscatto? -
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Secondo quanto riporta La Nazione, per gennaio resta in piedi l'ipotesi Praet. Barone-Pradè sono in contatto con il Leicester, in estate i dirigenti viola hanno già lavorato con gli inglesi per l'operazione Ghezzal. La formula potrebbe essere prestito con diritto di riscatto.

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