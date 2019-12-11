Praet chiude alla cessione: "Resto qui, voglio diventare un titolarissimo del Leicester"

Queste le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport da Dennis Praet del Leicester, calciatore sul quale ha messo gli occhi la Fiorentina: "Un mio ritorno in Italia a gennaio? No, ho letto anch'io de...

Queste le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport da Dennis Praet del Leicester, calciatore sul quale ha messo gli occhi la Fiorentina: "Un mio ritorno in Italia a gennaio? No, ho letto anch'io dell'interesse dei viola nei miei confronti ma qui al Leicester sto bene. Non sono ancora un titolatissimo ma voglio diventarlo presto. In futuro magari vorrei ritornare alla Samp".