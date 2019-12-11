Labaro Viola

Praet chiude alla cessione: "Resto qui, voglio diventare un titolarissimo del Leicester"

Queste le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport da Dennis Praet del Leicester, calciatore sul quale ha messo gli occhi la Fiorentina: "Un mio ritorno in Italia a gennaio? No, ho letto anch'io de...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 dicembre 2019 11:04
Praet chiude alla cessione: "Resto qui, voglio diventare un titolarissimo del Leicester" -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Leicester
Praet
Condividi

Queste le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport da Dennis Praet del Leicester, calciatore sul quale ha messo gli occhi la Fiorentina: "Un mio ritorno in Italia a gennaio? No, ho letto anch'io dell'interesse dei viola nei miei confronti ma qui al Leicester sto bene. Non sono ancora un titolatissimo ma voglio diventarlo presto. In futuro magari vorrei ritornare alla Samp".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok