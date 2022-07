Tuttosport, la Fiorentina offre 6 milioni più 2 di bonus per l’acquisto di Praet a titolo definitivo 

Anche su Praet ora si sono mossi. E con decisione. Italiano pratica un gioco molto simile a quello del tecnico croato, è più che naturale che le due società si trovino in ballo su obiettivi simili. La Viola ha fatto annusare soldi freschi al Leicester: 6 milioni cash più altri 2 di bonus. Acquisto a titolo definitivo. Per ora gli inglesi sanno che Praet vorrebbe restare in granata. Ma il rischio di un caso Mandragora 2.0 è più che possibile, strada facendo. Lo scrive Tuttosport.

