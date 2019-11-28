Praet, la Fiorentina fa sul serio per gennaio. Possibile arrivo in prestito con diritto, i dettagli
Su La Repubblica, troviamo un piccolo approfondimento di mercato, il protagonista è Dennis Praet: la Fiorentina ci starebbe pensando seriamente per gennaio, anche se al momento è difficile che il Leic...
A cura di Redazione Labaroviola
28 novembre 2019 12:13
Su La Repubblica, troviamo un piccolo approfondimento di mercato, il protagonista è Dennis Praet: la Fiorentina ci starebbe pensando seriamente per gennaio, anche se al momento è difficile che il Leicester possa aprire subito ad una cessione. I viola potrebbero percorrere la strada di un prestito, magari mettendo un prestito con diritto o obbligo di riscatto