Praet, la Fiorentina fa sul serio per gennaio. Possibile arrivo in prestito con diritto, i dettagli

Su La Repubblica, troviamo un piccolo approfondimento di mercato, il protagonista è Dennis Praet: la Fiorentina ci starebbe pensando seriamente per gennaio, anche se al momento è difficile che il Leic...

A cura di Redazione Labaroviola 28 novembre 2019 12:13

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