Secondo quanto riporta La Gazzetta, Rocco Commisso sarebbe pronto a uno sforzo notevole, di almeno 40 milioni, per un mercato notoriamente difficile, che il presidente è pronto a fare per rinforzare la squadra e scongiurare qualsiasi incubo di classifica. Previsto almeno un rinforzo per reparto e tra i nomi in prima fila ci sono Praet e Cutrone, entrambi emigrati in Premier League la scorsa estate, senza grande fortuna